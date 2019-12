Grève du 5 décembre : qu'en pensent les Français ?

Plus que quelques jours avant la journée de grève du 5 décembre 2019. Les appels à la mobilisation s'intensifient contre la réforme des retraites. Au marché de Billom, dans le Puy-de-Dôme, la question des retraites reste un sujet sensible. D'ailleurs, les avis sont partagés. Si certains prônent leur souci d'uniformité d'autres craignent que cette réforme fasse des dérives. L'opinion publique sera déterminante quant à la durée de ce conflit social.



