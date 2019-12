Grève du 5 décembre : quelles sont les prévisions de la SNCF ?

Le 5 décembre 2019, jour de grève contre la réforme des retraites, le trafic sera quasiment à l'arrêt un peu partout dans le pays. À savoir que seulement 3% des TER pourront circuler normalement, dont 1% dans les Hauts-de-France. Malgré quelques alternatives proposées par la SNCF, la fin de semaine risque d'être compliquée. D'ailleurs, des perturbations sont déjà prévues dans la soirée de ce 4 décembre dans certaines gares, notamment en Auvergne et en Aquitaine.



