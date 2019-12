Grève du 5 décembre reconduite : ce qui nous attend demain

Le trafic SNCF restera très perturbé vendredi 6 décembre. À la RATP, les grévistes ont prévu de poursuivre le mouvement au moins jusqu'à lundi. Dans les aéroports, Air France supprime 30% de ses vols intérieurs prévus demain. Et parmi les huit raffineries en activité, sept pourraient rester en grève.



