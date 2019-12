Grève du 5 décembre : retour au calme relatif sur la place de la Nation

Après les incidents de la place de la République, des manifestants et des syndicats se sont rendus place de la Nation. Au début de la soirée, quelques échauffourées avec les forces de l'ordre y sont survenues, avant un retour au calme assez relatif. La manifestation devait se terminer vers 19 heures. Ainsi, les forces de l'ordre évacuent des lieux les derniers manifestants.



