Grève du 5 décembre : un jeudi quasiment normal à Angoulême

Si la mobilisation a été forte du côté des cheminots et des enseignants, ce n'était pas obligatoirement le cas pour les autres services publics. En effet, à Angoulême, Pôle emploi, le centre des impôts et la Poste sont restés ouverts ce 5 décembre 2019. D'ailleurs, le calme a régné dans les rues du centre-ville. En fin de matinée, la mobilisation s'est déroulée en toute tranquillité pour les 6 500 manifestants.



