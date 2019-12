Grève : les leaders syndicaux désavoués par leur base ?

Ne plus être entendu par leur base, c'est la hantise de Laurent Berger ou de Philippe Martinez. Si au niveau national, certains syndicats ont assoupli leur position depuis la dernière réunion à Matignon, leur base n'a pas suivi les consignes de trêve. C'est notamment le cas de l'UNSA et de la CFDT, qui entendent continuer à défendre leurs régimes spéciaux. Alors, qu'en est-il de l'opinion de la population sur leurs leaders syndicaux ?



