Grève : pas de trêve pour Noël ?

Les transports ferroviaires ont été bloqués depuis le début de la manifestation contre la réforme des retraites. À ce problème s'ajoute le risque de ne pas être approvisionné en carburant. Les huit raffineries du pays tournent, mais quatre d'entre elles ont des difficultés à livrer à cause de blocages. Ainsi, la fête de Noël risque d'être perturbée et la grève pourrait encore s'amplifier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.