VIDÉO - Grève : Jean-Luc Mélenchon exhorte le patron de la SNCF d'"étaler les retenues sur salaire"

"Je vais lui dire une chose, comme député : 'Vous avez, monsieur, la responsabilité de la bonne santé du personnel, de sa sécurité, des conditions d’hygiène dans lesquelles il travaille. Et il y en a une au départ, c’est ses conditions psychologiques. Alors, de grâce, ne faites pas la feuille de paye zéro au mois de janvier. Étalez les retenues sur salaire pour que les gens puissent respirer et n’aient pas un mois qui soit un gouffre financier'."

Et le leader de la France Insoumise de marteler : "Ils n’ont pas les moyens de dépasser ce gouffre. Ils n’ont pas forcément les économies, donc ils vont emprunter, donc se mettre dans des difficultés encore plus grandes. Je vous le demande, solennellement, comme député de la Nation : 'Monsieur, n’appesantissez pas votre main sur ces gens qui sont déjà en grande difficulté. Etalez les retenues sur salaire pour que les gens puissent respirer, pour qu’ils puissent pratiquer leur droit constitutionnel à la grève."

"Parce que si la grève est seulement une bataille d’argent entre les très puissants et les salariés, on devine qui va finir par avoir le dernier mot. Mais vous n’aurez jamais le dernier mot, lui dis-je, les gens réfléchissent, ils pensent. Et même s’ils arrêtent la grève, ils continuent à penser, et c’est une marque indélébile qui sera dans leur esprit."