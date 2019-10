Grève sur l'axe TGV Atlantique : un défi logistique pour la SNCF

Ce mercredi, les cheminots se sont démenés pour augmenter le nombre de TGV sur l'ouest de l'Hexagone. Pour ce faire, il a fallu trouver des rames disponibles, des conducteurs et des chefs de bord, mais aussi les bons créneaux horaires pour faire passer les trains vides sans perturber la circulation des TGV remplis de voyageurs. Un casse-tête logistique pour la SNCF.



