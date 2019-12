Grève : vos droits et vos devoirs

La relation entre les employeurs et les employés risque d'être tendue au vu des journées de grève du 5, 6 et 7 décembre prochains. Dans ces circonstances, les devoirs de chacun vont dépendre de l'accord collectif signé entre les instances représentatives et le gérant. Dans le cas échéant, le patron doit assurer le respect du droit de ses salariés. Notez qu'une demande de réduction du temps de travail reste également envisageable.



Ce dimanche 1er décembre 2019, Maître Jonathan Elkaim, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous parle des droits des employeurs et des employés en cas de grève. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/12/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.