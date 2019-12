Grèves dans les transports : les non-grévistes de plus en plus nombreux à la SNCF et la RATP

La SNCF comptait 7,1% de grévistes ce lundi, le taux le plus bas depuis le début du mouvement le 5 décembre. Ils sont de plus en plus nombreux à reprendre le travail, malgré la pression de ceux qui continuent de tenir bon. Certains avancent qu'ils n'en ont plus le moyen. D'autres trouvent que la grève n'est pas la solution. Ces derniers reprochent aux syndicats le "non" systématique et l'absence de dialogue avec le gouvernement.