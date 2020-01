Grèves : elles nous coûtent cher !

Sur les 30 jours de conflit depuis le 5 décembre, la Confédération des petites et moyennes entreprises estime avoir déjà perdu 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les hôteliers et les restaurateurs, eux, chiffrent leur perte à 720 millions d'euros. La SNCF et la RATP, elles, déclarent avoir respectivement perdu 600 et 90 millions d'euros. Alors, que va faire le gouvernement face à cette situation ?



