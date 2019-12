Le "stop and go", cette précaution de la RATP qui explique les foules spectaculaires à Châtelet

Aux heures de pointe, les images se suivent et se ressemblent. Depuis lundi 9 décembre, les stations de métro parisiennes sont bondées, leurs escaliers débordent de monde et la foule à l’arrêt est agglutinée. Ce mercredi matin, c’est par exemple à la station Châtelet que les usagers ont partagé leur désarroi et leur incompréhension sur les réseaux sociaux.