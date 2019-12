Grèves : quelle est la situation dans les transports ?

La fermeture de stations de métro dès 7h du matin, en raison d'une trop forte affluence, est devenue une normalité dans la capitale depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Chaque jour, on voit des images fortes d'usagers qui hurlent et se bousculent pour tenter d'entrer dans une rame de métro ou dans un RER. C'est à se demander si la situation n'est pas devenue dangereuse pour ces usagers. Alors, faut-il vraiment fermer les stations ? Ces images ne vont-elles pas faire basculer l'opinion ? Et surtout, quelle est réellement la situation dans les transports ?



