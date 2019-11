Ils veulent attirer de nouveaux médecins : un clip d'urgentistes de Mulhouse cartonne sur le web

La grève des urgentistes se poursuit dans de nombreuses villes de France. A Mulhouse, le service des urgences de l'hôpital Émile-Muller tourne à flux tendu, faute de médecins. Alors qu'il devrait y en avoir au moins trente-cinq dans le service, on en compte seulement onze. Pour optimiser les recrutements et attirer plus de médecins, le personnel du centre hospitalier s'est donc lancé dans un projet inédit et un peu fou : ensemble, ils ont réalisé un clip, qui cartonne déjà sur le web.