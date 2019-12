Infox : la France a-t-elle le meilleur système de retraites au monde ?

Édouard Philippe a promis de révéler mercredi à midi l'intégralité de son projet de réforme des retraites. Les craintes sont pourtant nombreuses en ce moment, parce qu'il semble que notre système soit le plus généreux. Les retraités français sont-ils parmi les plus heureux du monde ? Mais notre système ne serait-il pas plus fragile que les autres ?



