Islamophobie : la manifestation qui divise

La manifestation contre l'islamophobie, qui va démarrer ce dimanche, divise les Français. Selon Olivier Mazerolle, "elle divise, parce qu'elle a été convoquée à l'initiative de partis politiques et d'associations qui font l'amalgame entre racisme politique et religion". "Elle fracture la société française", a-t-il poursuivi. D'ailleurs, il serait temps que le président de la République s'exprime sur ce sujet pour "apaiser les tensions" et "rassembler la Nation dans toutes ses composantes".



Ce dimanche 10 novembre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des contestations concernant l'appel à manifester contre l'islamophobie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/11/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.