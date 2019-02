VIDEO - Journée d'action de la CGT et des Gilets jaunes : ce qu'il faut en retenir

Ils ont été 300.000 à défiler dans toute la France, a assuré la CGT, insistant dans un satisfecit peu coutumier ces derniers mois sur la "réussite" de cette mobilisation. A Paris, 30.000 personnes ont marché entre l'Hôtel de Ville et la Concorde selon la CGT, 18.000 pour la préfecture de police, 14.000 d'après le cabinet Occurrence, mandaté par un collectif de médias. Lors de son dernier cortège dans la capitale le 14 décembre, la CGT avait plus faiblement mobilisé : 15.000 manifestants selon elle, 6.000 pour la police.





A Marseille, 5.200 personnes, selon la police, ont manifesté entre le Vieux-Port et la gare Saint-Charles. A Lyon, ils étaient 4.300 manifestants. Parmi les autres cortèges en régions, on recensait selon la police environ 8.500 personnes à Toulouse, 2.500 à Caen, 2.300 à Lille et Clermont-Ferrand, 2.200 au Havre, 1.500 à Strasbourg, 1.400 à Nîmes, 1.300 à Tours, 500 à Rennes...