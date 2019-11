Julien Lambert : "On est attaché à faire valoir nos droits"

La mobilisation du 5 décembre prend plusieurs formes. Du côté des électriciens et des gaziers qui défendent leurs régimes, 4 syndicats représentatifs chez EDF appellent à la grève. Ils affirment une coupure de courant pour ce jour. "On vise la Préfecture, les bâtiments publics, en général tout ce qui représente l'Etat, et certaines entreprises où les salariés sont en action". En effet, le mouvement est soutenu puisque 60% des gens sont contre la réforme. Quels sont les points pour lesquels ces organes se mobilisent ? Est-il possible qu'il y ait une reconduction de cette coupure en dehors du 5 décembre ?



