L’amertume des salariés des régimes spéciaux malgré des concessions

Le personnel de la RATP reprend petit à petit le chemin du travail. Pourtant, les conducteurs que nous avons rencontrés ne jugent pas suffisantes les avancées des négociations, comme le nouveau mode de calcul plus avantageux de leurs pensions de retraites. Les rapports entre les usagers et le groupe sont devenus assez tendus. La situation est similaire à la SNCF avec à peine 5% de grévistes ce vendredi.



