L'édito Aphatie : "Les syndicalistes policiers ne font pas preuve de beaucoup de responsabilité dans cette histoire"

C'est à présent au tour des syndicats de police de lancer un appel à mobilisation pour le 5 décembre prochain, entre 10 et 15 heures. Un geste que notre éditorialiste juge "bête et irresponsable", d'autant plus que depuis la crise des Gilets jaunes, les policiers sont protégés par le gouvernement. Si jusqu'à présent, les problèmes qu'ils rencontrent leur attirent la sympathie de la population, la situation risque de changer. Selon lui, ce genre d'action pourrait même créer beaucoup plus de malaise qu'il n'y en a actuellement au sein de la police.



