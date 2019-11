L'édito Aphatie : "Les violences internes aux gilets jaunes ont chassé du mouvement ses fondateurs"

Le 17 novembre 2018, la manifestation des gilets jaunes a rassemblé 282 000 manifestants. Depuis, la mobilisation s'est essoufflée : le premier anniversaire du mouvement n'a réuni que 28 000 personnes. De plus, les gens qui étaient gilets jaunes, y compris les principaux fondateurs, ne le sont plus à présent. Après ce retour, les manifestants comptent participer à la grande grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Le président de la République doit-il s'en inquiéter ?



