La Chronique éco : Grève, les syndicats négocient, et ça paie !

Dans la grève contre la réforme des retraites, les plus durs exigent le retrait de celle-ci. Pourtant, selon notre éditorialiste, ceux-ci négocient en coulisses et ont déjà beaucoup obtenu. À en croire les termes de ces négociations, les régimes spéciaux ne semblent pas avoir dit leur dernier mot, ajoute-t-il. En effet, pour les agents de la SNCF et de la RATP par exemple, la réforme sera quasi indolore, car ils ont déjà gagné le maintien des pensions et un départ à la retraite avant 62 ans. Pour les salariés des industries électrique et gazière, eux, ils ont eu un plan d'épargne retraite avantageux sans compter que la transition se fera en douceur. Quid des accords obtenus par les policiers et les contrôleurs aériens ?



Ce mardi 24 décembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", nous parle des "avantages" déjà conclus par certains syndicats dans la réforme des retraites.