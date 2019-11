La Chronique éco : Hiver social, le gouvernement sort les gants

Du côté de la CGT, la guerre est déclarée. Dans une interview au Parisien le week-end dernier, le patron de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, a notamment revendiqué le report de la suppression du statut des cheminots. Il a également demandé à ce que les restructurations en cours au sein de la SNCF soient gelées, et à ce que le gouvernement remette en cause la réforme de la retraite par points. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux Transports, n'a pas manqué de lui répondre dans l'émission "Le Grand Jury" d'hier, sur LCI. "Laurent Brun, c'est un conservateur. Il veut le maintien du statut des cheminots que nous avons supprimé l'année dernière, et il veut que rien ne change en termes de régime spécial des cheminots, que rien ne change à la SNCF", a énoncé ce dernier. Jusqu'où la grève des cheminots peut-elle aller ?



