La Chronique éco : Pourquoi la grève va-t-elle durer ?

D'après François Xavier Piétri, le mois de décembre n'est pas choisi au hasard par les grévistes. En effet, c'est à cette période de l'année que les salariés de la RATP reçoivent leur treizième mois, plus précisément en fin novembre. Ceux de la SNCF bénéficient également d'une prime annuelle à la mi-décembre. Les jours de grève n'étant plus payés, ces bonus permettront aux grévistes d'amortir le choc financièrement et de tenir plus longtemps durant leur mobilisation.



Ce mercredi 4 décembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", parle du risque de prolongement de la grève. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 04/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.