La facture des 31 jours de grève contre la réforme des retraites

Les 31 jours de grève commencent à coûter cher à la SNCF, aux commerçants et aux grévistes. Ces derniers en voient déjà les conséquences sur leurs fiches de paie. Et selon la confédération des petites et moyennes entreprises, les jours de grève ont représenté plus de douze milliards d'euros aux commerçants. Mais la plus grosse perte est celle de la SNCF, la note est montée à 620 millions d'euros. Alors, qui va payer ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.