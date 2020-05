La Fonderie de Bretagne ne fermera pas : les réactions des ouvriers

Dans le cadre du plan d'économies de Renault, des milliers d'emplois seront supprimés à travers le monde. À Caudan (Morbihan), la Fonderie de Bretagne a été sauvée. En effet, le groupe Renault maintient le site et lance une étude stratégique. Une bonne nouvelle et un grand soulagement pour les salariés. Cependant, ils craignent qu'avec la crise du secteur automobile, les annonces de ce vendredi ne soient qu'un sursis.



