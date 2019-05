VIDÉO - "La police a chargé la CGT", dénonce Philippe Martinez, la préfecture dément

Peu de temps après l'évacuation de son secrétaire général, le syndicat a publié un communiqué où il "dénonce fermement les violences en cours à Paris", soulignant également "une répression inouïe et sans discernement" qui a eu lieu "suite aux actes de violence de certains" émeutiers. Le communiqué précise que Philippe Martinez et les membres de la CGT présents dans le cortège auraient reçu des grenades et auraient été la cible de gaz lacrymogènes. "Ce scénario en cours, scandaleux et jamais vu, est inadmissible dans notre démocratie".





Peu avant le début de la manifestation Philippe Martinez, que Christophe Castaner a cherché à joindre, sans succès, dès qu'il a eu pris connaissance des faits, avait eu cette mise en garde générale, aussi bien à l'attention des "black blocs" et manifestants désireux d'en découdre que des donneurs d'ordre de la police dans leur encadrement de la manifestation : "Attention de ne pas dénaturer le sens de cette journée".





Plus tard dans l'après-midi, la préfecture de police a donné sa version des faits, dans un tweet sibyllin, où elle assure notamment que "la CGT n'a jamais été la cible des policiers et gendarmes qui ont assuré leur mission avec détermination face à des casseurs violents". Manière de dire que le cortège syndical est à ranger du côté des victimes collatérales.