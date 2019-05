VIDÉO - Le mouvement des Gilets jaunes a débuté il y a six mois : revivez les moments forts en images

Le 17 novembre, date du premier acte des Gilets jaunes, une manifestante est tuée sur le rond-point de Pont-de-Beauvoisin. Chantal Mazet meurt percutée par une automobiliste prise de panique dans un blocage de voitures alors qu'elle tente de conduire sa fille à l'hôpital. Partout en France, 288.000 personnes se sont donné rendez-vous pour protester contre la hausse du carburant.





Dès l'acte II, le 24 novembre, les Gilets jaunes appellent à défiler à Paris. Les Champs-Elysées deviennent le lieu de rendez-vous privilégié des contestataires. La célèbre avenue voit s'affronter forces de l'ordre et manifestants, dans de grands nuages de gaz lacrymogène. Les vitres des commerces et restaurants sont brisées, le matériel urbain dégradé. Le 1er décembre, lors de l'acte III, l'arc de Triomphe est saccagé par les Gilets jaunes. Statues détruites, oeuvre brisées, mobilier dégradé, tags, etc. Les dégâts se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le monument a été entièrement restauré depuis.





Le samedi 8 décembre, lors de l'acte IV, des Gilets jaunes miment l'arrestation des étudiants de Mantes-la-Jolie, ayant fait polémique deux jours plus tôt. Dans plusieurs villes de France, ils se mettent à genoux, mains sur la tête, pour dénoncer ce que les lycéens ont subi. Toujours ce 8 décembre, à Paris, un face à face entre une activiste habillée en Marianne et une gendarme devient emblématique.





Lors du samedi 22 décembre, les Gilets jaunes changent de parcours et prennent d'assaut la butte Montmartre. Plus tard ce jour-là, alors que la situation dégénère aux abords des Champs-Elysées, un policier dégaine son arme de service lors d'une altercation. Il n'y a aucun blessé, et si les images sont d'abord interprétées comme une potentielle bavure, le sang-froid du policier sera ensuite loué.