VIDÉO - "Le pays est cassé, il faut le réparer" : nous avons retrouvé des Gilets jaunes de la première heure

Pour Pascal, qui vit à Lorient (Morbihan), les rond-points, c'est bel et bien terminé. Celui qui avait participé aux premiers mouvements n'a pas supporté les violences commises dans le cadre de certaines mobilisations. "Le pays est cassé, il faut le réparer", juge-t-il, assurant que "beaucoup" ont fait comme lui en se mettant en retrait du mouvement.





Ce n'est pas l'avis de Jean-Noël, un retraité de Bandol (Var) que nous avions suivi il y a trois mois. Pour ce dernier, pas question d'abandonner un mouvement où s'exprime "la solidarité" et qui donne l'occasion de débattre. "On n'a plus confiance", assure celui qui continue de se rendre sur les rond-points, hauts lieux de la mobilisation des Gilets jaunes.