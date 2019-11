Les agriculteurs expriment leur colère à Paris

La circulation était compliquée, voire paralysée, dans la matinée de ce 27 novembre 2019 à Paris et sur son périphérique. En effet, environ un millier de tracteurs venus de six régions différentes ont convergé vers la capitale pour exprimer leur colère. Ce sont principalement des agriculteurs qui n'acceptent plus d'entendre qu'ils sont des "pollueurs", des "assassins" ou même qu'ils "maltraitent les animaux".