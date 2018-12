VIDÉO - Les images des dégâts au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes à Paris

La maire de Paris a déploré "des scènes de chaos". "Des dizaines de commerçants ont été victimes des casseurs, dans de nombreux quartiers. Une fois encore... C'est déplorable", a-t-elle indiqué dans un tweet posté samedi soir, saluant notamment le travail des agents de la propreté.





La semaine dernière, Anne Hidalgo chiffrait déjà entre 3 et 4 millions d'euros le coût des dégâts dans sa ville, sans compter ce qu'avaient subi les commerces. Le nouveau bilan reste inconnu mais le président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), François Asselin, redoute "10 milliards d'euros de pertes" pour l'économie française. "Il y aura beaucoup plus de dégâts suite à la journée d'hier qu'il y a une semaine", selon Emmanuel Grégoire, l'adjoint à la mairie en charge du budget de la capitale, et "un coût économique beaucoup plus important", dû notamment aux très nombreux commerces restés fermés dans ce qui est traditionnellement un temps fort des achats avant les fêtes.