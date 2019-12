Les "navetteurs" : ils passent plus de temps dans les transports qu'au bureau

Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, appelle les grévistes à faire "une pause pour Noël". Ce vendredi, le taux de grévistes était un peu plus de 13% au niveau national, mais encore 67% chez les conducteurs. Ce qui explique les perturbations qui touchent bien au-delà de l'Île-de-France. À Reims, par exemple, de nombreux habitants travaillent à Paris. Ils passent plus de temps dans les transports qu'au bureau.



