VIDEO - Liquidation de British Steel : quatre questions autour de la reprise d'Ascoval

Inquiets, les 270 salariés de British Steel Saint-Saulve, ex-Ascoval, ont décidé d'"arrêter" le four de l'aciérie ce mercredi. Celui-ci a été remis en route à l’issue d’un CE extraordinaire. "La direction a en partie répondu à nos questions", a rapporté sans plus de précisions à l'AFP Nacim Bardi, délégué CGT. Les salariés doivent être reçus d'ici la fin de la semaine à Bercy. Nul doute que les récentes déclarations du ministère seront évoquées : celui-ci a confié n’avoir "des assurances" et donc une visibilité que "sur les six prochains mois". En outre, à moyen terme, British Steel Saint-Saulve aura des "besoins de financement un peu plus lourds", s’il veut tenir son carnet de commandes, a reconnu Bercy, qui veut toutefois assurer du "soutien total de l’Etat" au site industriel.