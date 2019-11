Malades sous haute sécurité : immersion dans une unité psychiatrique à Rouen

Ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Certains ont déjà tué. Bipolaires, schizophrènes, ils sont suivis et soignés dans l’unité pour malades difficiles de Rouen, une des dix unités dans l'Hexagone qui soignent les cas psychiatriques les plus graves et peuvent y rester à vie. Suivez ce document choc dans cet hôpital sous haute surveillance, entouré d’un mur de cinq mètres de haut et surveillé 24h/24 par des dizaines de caméras.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.