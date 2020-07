Manifestation contre les violences sexuelles en Corse : la fin de l'omerta ?

À Ajaccio en Corse, une nouvelle manifestation a dénoncé ce dimanche après-midi l'omerta autour des violences faites aux femmes. Grâce au hashtag #IwasCorsica, plus de 800 personnes ont témoigné depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux pour avoir subi des agressions sexuelles sur l'île de Beauté. Les associations expliquent qu'il est bien plus difficile pour les victimes d'en parler en Corse qu'ailleurs en raison notamment de blocage culturel.



