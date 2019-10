Manifestation des pompiers à Paris : tensions et heurts avec les forces de l'ordre

TENSIONS - Alors que le rassemblement des pompiers touchait à sa fin place de la Nation, à Paris, des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. La dispersion était en cours en début de soirée. Trois policiers ont été blessés et six participants interpellés, selon la préfecture.

Parti de la place de la République, à Paris, le cortège est arrivé dans le calme place de la Nation. C'est là que des heurts ont éclaté entre les pompiers, qui protestaient ce mardi 14 octobre contre leurs conditions de travail, et les forces de l'ordre. Aux alentours de 18h, les policiers ont tiré des dizaines de grenades lacrymogènes et des lanceurs d'eau pour tenter de disperser les manifestants. Une dispersion difficile, marquée par un face à face tendu et l'envoi de fumigènes par des pompiers, en guise de réponse.

"Malgré les engagements pris et en dépit des nombreux ordres de dispersion, certains manifestants refusent de quitter les lieux et s'en prennent aux FDO (forces de l'ordre, ndlr)", a communiqué la préfecture de police. Le calme est revenu vers 19h30 et les manifestants ont commencé à se disperser. Trois policiers ont été blessés et six interpellations ont eu lieu pour des faits de violences et jets de projectiles, a indiqué la préfecture de police.