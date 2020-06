Manifestations à Paris : à quoi s'attendent les forces de l'ordre ?

Ce samedi, quatre manifestations sont prévues à Paris, dont deux autorisées et le reste interdites. Pour l'occasion, un important dispositif policier a été mis en place autour de l'ambassade des Etats-Unis. Les forces de l'ordre s'attendent également à une infiltration des casseurs dans le plus grand rassemblement prévu cet après-midi dans l'Est de la capitale. Et près de la place de la République, des centaines de gendarmes mobiles et de CRS sont déployés pour éviter tout débordement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.