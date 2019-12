Manifestations contre la réforme des retraites : forte mobilisation dans toute la France

Les syndicats promettaient une mobilisation massive. Ils ont réussi leur pari. Selon un chiffrage officiel, 806 000 personnes ont manifesté ce jeudi 5 décembre partout dans le pays. Pompiers, enseignants, infirmières, cheminots... Selon la CGT, il y avait plutôt 1,5 million de manifestants. Les retraités ne sont pas concernés par la réforme, mais à Toulouse, Lyon, Lille et Rennes, ils se sont mobilisés.



