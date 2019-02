VIDÉO - "Marche des blessés", heurts à Paris et Bordeaux : ce qu'il faut retenir de l'acte 12 des Gilets jaunes

Les Gilets jaunes ont également appelé à un rassemblement massif à Valence, où Emmanuel Macron s'était rendu la semaine précédente pour le "grand débat national". 5.400 manifestants ont défilé sans heurt notable dans le centre-ville bouclé pour l'occasion. "Une centaine d'armes blanches ou par destination" ont été saisies lors de contrôles et 18 personnes ont été interpellées, a indiqué la préfecture.





À Toulouse et Bordeaux, places fortes du mouvement depuis ses débuts, plusieurs milliers de Gilets jaunes ont manifesté également, rapporte l'AFP. Des défilés ont aussi été organisés à Lille (1.400 personnes selon la police), Marseille (2.000), Nancy (2.000) Tours (1.850), Nantes (1.500), Caen (1.400) ou encore Montpellier (1.000), entre autres.





Outre la capitale, plusieurs villes ont vu de fortes échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. 17 personnes ont été arrêtées à Bordeaux après de violents heurts en fin de manifestation. À Strasbourg, 19 personnes ont été interpellées et 9 policiers ont été légèrement blessés, selon la préfecture, qui précise que "dans le cadre de cette manifestation", "des propos à caractère raciste et antisémite" ont été proférés près de la Grande Synagogue. À Nantes également, incidents et dégradations ont émaillé le cortège, tandis qu'à Morlaix (Finistère), des manifestants ont tenté de forcer un barrage policier, blessant un policier.