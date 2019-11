Mélanie Luce : "Le sujet, il est plus (...) le fait qu'on ait un étudiant entre la vie et la mort parce qu'on n'a pas un système d'aide sociale qui ne fonctionne pas, que cette grille qui est tombée"

Une première dans le pays ! Un étudiant s'est immolé par le feu vendredi dernier à Lyon. Pour cause, il avait perdu sa bourse et a voulu dénoncer une situation de grande précarité. Aujourd'hui, ce dernier est entre la vie et la mort. Pour le soutenir, de nombreux étudiants ont manifesté un peu partout dans le pays depuis vendredi. A Paris, quelques-uns s'en sont même pris aux grilles du ministère de l'Enseignement supérieur. La ministre Frédérique Vidal condamne ces violences. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, elle, dénonce le fait qu'il n'y ait eu aucun communiqué pour répondre à la tentative de suicide de l'étudiant en situation de précarité.



Ce mercredi 13 novembre 2019, dans la chronique "L'invité", Mélanie Luce est revenue sur la tentative de suicide de l'étudiant qui avait perdu sa bourse à Lyon. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.