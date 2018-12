Métro, rues fermées, sécurité : tout ce qu'il faut savoir avant de fêter le Nouvel an sur les Champs-Elysées

C'est dans un contexte extrêmement tendu que se tiendra le réveillon de la Saint-Sylvestre, ce lundi soir à Paris. Entre la menace terroriste, toujours présente, les violences souvent constatées ces dernières années et la volonté de certains Gilets jaunes de se rendre sur les Champs-Elysées, la préfecture de police de Paris annonce des mesures de sécurité renforcées autour de cet axe fortement touristique de la capitale.





Ainsi, si vous souhaitez passer le Nouvel an sur la plus belle avenue du monde, il vous faudra sans doute vous armer de patience et utiliser les transports en commun : le stationnement et la circulation seront très difficiles dans le quartier. Voici ce qu'il vous fait savoir.