Mise au point : pourquoi les Français sont si inquiets pour leur retraite ?

La retraite est devenue une troisième vie, une nouvelle chance où l'on possède à la fois la santé et les moyens financiers sans les contraintes du travail. Alors qu'auparavant, le troisième âge était la fin de la vie, ombrée par la maladie et la pauvreté. Cette révolution s'explique par l'espérance de vie, c'est-à-dire du temps et les gains obtenus, donc de l'argent.



