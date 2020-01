Mise au point : une contestation sociale à dimension mondiale ?

Partout dans le monde, la multiplication d'émeutes et de contestations violentes est frappante. Notre pays, par exemple, assiste à une contestation radicalisée de la réforme des retraites. Il y a des similitudes dans la méthode utilisée et dans les objectifs également. La rue conteste l'élite dirigeante en l'accusant de s'enrichir au détriment des citoyens. C'est une forme de retour de la lutte des classes.



