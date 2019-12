Mobilisation contre la réforme des retraites : comment les grévistes vont-ils tenir financièrement ?

Fumigènes, banderoles, chants... Les grévistes ont mené une action surprise à gare de Lyon à Paris ce 23 décembre. Ils en promettent tous les jours et ce jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Parmi les manifestants, certains cheminots sont déterminés. C'est le cas de Patrick, conducteur de bus. Après 19 jours sans travailler, sa prochaine paie sera déduite de 1 500 euros. Comment les grévistes font-ils pour tenir ?



