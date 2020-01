Mobilisation contre la réforme des retraites : le baroud d'honneur ?

La radicalité répond, en quelque sorte, à l'essoufflement de la mobilisation syndicale. Le taux des grévistes s'est érodé progressivement à la SNCF. Et ce samedi après-midi, après 45 jours de grève, les assemblées générales du syndicat Unsa, majoritaire à la RATP, ont décidé de suspendre le mouvement, pour l'instant. Notre équipe fait le point à Paris et à Marseille, où des rassemblements ont tout de même eu lieu.



