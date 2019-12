Mobilisation contre la réforme des retraites : comment les grévistes vont-ils tenir financièrement ?

Du côté de la RATP, les salariés avaient anticipé. En déposant un préavis de grève le 5 décembre, ils peuvent compter sur le versement de leur 13e mois, verser à la fin du mois de novembre, qui leur permet de tenir un peu plus que d'ordinaire. Autre solution : se relayer pour ne pas avoir à faire grève chaque jour. Une pratique qui a notamment cours chez EDF. Mais dans l'ensemble, c'est bien la privation et le serrage de ceinture qui sont les mots d'ordre. Ainsi d'Anasse Kazib, de Sud Rail : "J'en suis à 1350 euros, il n'y aura pas de Noël cette année, pour mes enfants non plus. Mais je me bats pour qu'ils aient une retraite".

