Négociations sur la réforme des retraites : changement de ton

LE WE 20H

Le climat s'est apaisé pour la première fois depuis le début du conflit sur le projet de loi sur la réforme des retraites. Les discussions ont été utiles, selon Édouard Philippe, notamment sur le fameux âge-pivot. La CFDT, opposée à l'âge-pivot depuis le début, se dit optimiste. Même la CGT, fervente opposante à la réforme, s'est montrée réconciliante et se dit prête à participer sur l'équilibre financier du système.



