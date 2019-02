VIDÉO - "Nos ennemis sont à l'intérieur, c'est une cinquième colonne", alerte le fils de Mireille Knoll, assassinée parce que juive

Au sujet du rassemblement contre l'antisémitisme prévu mardi à 19h place de la République à Paris, Daniel Knoll a indiqué ne pas savoir encore s'il s'y rendrait. "Mon frère et moi sommes en train d'en discuter", a-t-il indiqué, avec la crainte que "derrière il n'y aura pas d'effet" et qu'il ne s'agisse d'une action "trop symbolique". Et d'argumenter : "à chaque fois, on a des belles paroles qui n’empêchent pas que des gens se permettent d’assassiner une femme de 85 ans en disant 'Allah Akbar' ou qu'on coupe la gorge à un jeune Français qui se balade à Paris." En tout état de cause, il considère que cette manifestation doit être "ouverte à tout le monde", y compris à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon "n'étant plus les pires" à ses yeux aujourd'hui.





Estimant que "nous sommes dans une démocratie très faible" où l'"on juge les gens et on les relâche" leur donnant "l'impression d'une impunité complète", il a conclu : "il faut vraiment taper du poing sur la table et que la justice rende ses verdicts de façon implacable."