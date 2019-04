VIDÉO - Notre-Dame : revivez la cérémonie d'hommage à celles et ceux qui l'ont sauvée

Trois jours après le dramatique incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris, une cérémonie d'hommage a eu lieu ce jeudi sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, pour honorer l'histoire de l'édifice ainsi que le courage des pompiers de Paris, qui ont lutté huit heures durant pour éteindre les flammes et éviter le pire.





Ainsi, tour à tour, la maire de Paris Anne Hidalgo, le recteur et archiprêtre de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ou encore l'actrice Isabelle Carré, se sont succéder pour évoquer le souvenir du monument. En début et en fin de cérémonie, la violoncelliste Armance Quéro a interprété les préludes de la première et de la troisième suite de Jean-Sébastien Bach, sous les yeux de nombreux riverains.